FÜRTH. (116) Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen der Kriminalpolizei Fürth im Zusammenhang mit einer Häufung von Einbruchsdelikten geriet ein 25-jähriger Mann aus Zirndorf in den Fokus der Beamten. Am vergangenen Donnerstag (30.01.2025) nahmen Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Fürth den Mann, auf dessen Konto mutmaßlich mehr als 70 Diebstähle gehen, fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth erging zwischenzeitlich Haftbefehl.



Bereits seit Frühjahr letzten Jahres (2024) registrierten die mittelfränkischen Kriminalpolizeien eine Häufung von Diebstahlsdelikten im westlichen und nördlichen Mittelfranken. Der zunächst unbekannte Täter hatte es hierbei insbesondere auf Gartenhäuser und Kellerabteile abgesehen, aus denen er hochwertige E-Bikes, Fahrräder sowie diverses Werkzeug entwendete. Zum Teil wurden auch Handwerkerfahrzeuge, leerstehende Häuser sowie Werkstätten angegangen.

Allein im November 2024 kam es zu einer Serie von Kelleraufbrüchen in der Zirndorfer Innenstadt, bei der Fahrräder im Gesamtwert von etwa 20.000 Euro entwendet wurden. Anfang des Jahres wurden im Zirndorfer Pinderpark Gartenhäuser aufgebrochen. Wieder entwendete der Täter E-Bikes, diesmal im Gesamtwert von rund 30.000 Euro (siehe auch Meldung 10 vom 03.01.2025).

Beim für Eigentumsdelikte zuständigen Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei liefen in diesem Zusammenhang umfangreiche Ermittlungen an. Die Beamtinnen und Beamten werteten zahlreiche Spuren der einzelnen Taten aus. Hieraus ergaben sich Anhaltspunkte, dass die in Summe wohl über 70 Taten auf das Konto ein und desselben Mannes gehen dürften. Im Zuge der weiteren Ermittlungen beantragte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth den Erlass eines Haftbefehls gegen den 25-jährigen Tatverdächtigen.

Am vergangenen Donnerstag (30.01.2025) führte eine Streife der Polizeiinspektion Fürth kurz nach Mitternacht eine Verkehrskontrolle bei einem Kleintransporter in der Fürther Südstadt durch. Als die Polizisten das Fahrzeug anhielten, stieg der Fahrer aus und ergriff unvermittelt zu Fuß die Flucht. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den 25-jährigen Mann wenige Straßen weiter stellen und vorläufig festnehmen. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich um den Tatverdächtigen aus den vorangegangenen Diebstahlsdelikten handelte. Im Fahrzeug des Mannes fanden die Beamten eine Vielzahl von Baumaschinen und Werkzeugen auf, bei denen es sich allen Anschein nach ebenfalls um Diebesgut handelte.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte noch in der Nacht Haftantrag gegen den Mann. Er wurde zwischenzeitlich einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Die Ermittlungen dauern an.

