SCHEIDEGG. Am späten Abend des 03.02.2025 kam es gegen 23:00 Uhr zu einem Brand in einer Doppelgarage in Scheidegg. Durch die benachbarten Anwohner wurde der Brand entdeckt und dem Notruf mitgeteilt. Bereits bei Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich die Doppelgarage im Vollbrand. Die Feuerwehren Scheidegg, Scheffau, Lindenberg konnten ein Übergreifen auf das benachbarte Wohnhaus verhindern. Die 60 Einsatzkräfte waren bis in die frühen Morgenstunden mit den Löscharbeiten zugange. Bei dem Brandfall wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 200.000 Euro. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Lindenberg geführt. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeistation Lindau.

(PI Lindenberg)