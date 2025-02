WEIDENBERG, LKR. BAYREUTH. Die seit Samstagmittag vermisste 58-jährige Frau aus dem Bereich Weidenberg wurde am Montagnachmittag tot aufgefunden. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zu den Todesumständen aufgenommen.

Die 58-Jährige verließ am Samstagmittag, 1. Februar 2025, ihr persönliches Umfeld. Die Polizei suchte seitdem mit zahlreichen Beamten und Kräften der Bergwacht nach der Frau. Unterstützt wurden sie von Personensuchhunden und Polizeihubschraubern. Am Montagnachmittag fanden die Beamten die Leiche der Frau in Sophienthal, einem Gemeindeteil von Weidenberg. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Kriminalbeamten aus Bayreuth liegen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor.

Hinweis: Mit dem Widerruf der Fahndung sind die Bilder und personenbezogenen Daten der Frau unverzüglich zu löschen.