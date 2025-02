PENZING, LKRS.FÜRSTENFELDBRUCK.Unbekannte drangen in der Nacht auf den vergangenen Samstag (01.02.) in das Gebäude der Sparkassenfiliale an der Fritz-Börner-Straße ein und versuchten, einen Tresor zu öffnen. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 01:45 Uhr verschafften sich die Täter über ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt zum Penzinger Rathaus. Von dort aus hebelten die Unbekannten mehrere Zwischentüren auf und gelangten so in den Bereich der im selben Gebäude untergebrachten Sparkassen-Geschäftsstelle.

Die professionell vorgehenden Einbrecher versuchten in der Folge, den Tresor des dortigen Geldausgabeautomaten gewaltsam zu öffnen. Das Vorhaben der Täter scheiterte jedoch an der massiven Bauweise des Geldschranks, so dass diese den Tatort ohne Beute verließen. Es entstand Sachschaden im mindestens hohen fünfstelligen Bereich.

Spezialisten der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck haben am heutigen Vormittag umfangreiche Spurensicherungsarbeiten im Bereich des Rathauses und der Sparkassenfiliale durchgeführt. Eventuelle Zeugen werden gebeten, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08141-6120 zu melden.