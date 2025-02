REGENSBURG. Ein bereits bekanntes Motiv wurde abermals als Schmierschrift an einer Häuserfassade angebracht. Die Polizeiinspektion Regensburg Nord hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Ein Betreiber eines Versicherungsbüro und eines Verbrauchermarktes in der Aussiger Straße mussten am Sonntag, den 2. Februar zwei Graffitis an ihren Fassaden feststellen. In beiden Fällen lässt sich aufgrund der Schriftzüge eine politische Motivation vermuten. Da eines der beiden Graffitis bereits letzte Woche an anderen Orten in Regensburg angebracht wurde, wird von einem Zusammenhang ausgegangen. Daneben wurde an der Tatörtlichkeit zudem ein Pkw Audi mit roter Farbe besprüht.

Die Polizeiinspektion Regensburg Nord hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer in der Nacht auf Sonntag, den 2. Februar in der Aussiger Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten sich unter der 0941/506-2221 zu melden.