WÜRZBURG, INNENSTADT. Die Festnahme eines Ladendiebes durch zwei Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma auf dem Marktplatz sorgte für großes Aufsehen. Die Polizei Würzburg hat den 23-jährigen Mann einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ U-Haftbefehl.



Am Samstag, um 14:40 Uhr, betrat ein 23-jähriger Mann ein Bekleidungsgeschäft in der Schönbornstraße. Dort entwendete er eine Funktionsjacke im Wert von 120 Euro und entfernte sich im Anschluss. Der mutmaßliche Dieb konnte durch zwei Ladendetektive verfolgt und anschließend auf dem Marktplatz angetroffen werden. Als der Tatverdächtige auf den Diebstahl angesprochen wurde, versuchte er zu flüchten, wodurch es zu einer Rangelei kam.



Die kurz darauf eintreffende Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt verbrachte den Tatverdächtigen auf die Dienststelle. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der 23-Jährige einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Diebstahls in mehreren Fällen.

Im Anschluss wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.