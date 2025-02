KRONACH. Am Freitagvormittag brannte es in einer Reithalle im Altdorfweg in Höfles. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen.

Gegen 10 Uhr meldete ein Zeuge starken Rauch im Altdorfweg. Feuerwehr und Polizei waren umgehend vor Ort und stellten einen Brand in einer zu diesem Zeitpunkt ungenutzten Reithalle fest. Die örtliche Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Glücklicherweise wurden weder Tiere noch Menschen verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die Freitagvormittag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 bei der Kripo Coburg zu melden.