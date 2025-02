HOHENTHANN, LKR. LANDSHUT. Nach einem mutmaßlichen sexuellen Übergriff auf eine 24-jährige Frau sucht nun die Kriminalpolizeiinspektion Landshut nach Zeugen.

Die Frau befand sich am Sonntag, 02.02.2025, in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und etwa 04.40 Uhr auf einer Faschingsveranstaltung. Nachdem die Frau in den frühen Morgenstunden auf einer nahegelegenen Wiese zu sich kam verständigte sie zunächst eine Bekannte. Im Zuge einer ärztlichen Untersuchung in einem Krankenhaus wurden diverse Verletzungen festgestellt, sodass ein vorangegangenes Sexualdelikt nicht ausgeschlossen werden kann. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut ermittelt nun wegen des Verdachts der Vergewaltigung.

Wer kann Hinweise zum möglichen Tatgeschehen machen und/oder besitzt darüber relevante Aufnahmen?

Wenn Sie Foto-, Video- oder Audioaufnahmen aus dem direkten Umfeld des Gasthauses und des dortigen Faschingsballs in Hohenthann gemacht haben, die in den Zeitraum Sonntag, 02.02.2025, 01.00 Uhr, bis 02.02.2025, 05.00 Uhr fallen, bitten wir Sie, diese der Polizei über das folgende Medien-Upload-Portal zur Verfügung zu stellen: Link zum Uploadportal

Falls die Übermittlung Ihrer Mediendateien über das Formular nicht möglich sein sollte, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle auf.

Veröffentlicht: 03.02.2025, 13.55 Uhr