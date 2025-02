188. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person schwer verletzt – Nymphenburg

Am Sonntag, 02.02.2025, gegen 11:20 Uhr, fuhr eine 33-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf der Nederlinger Straße stadtauswärts. Die Kreuzung am Wintrichring beabsichtigte sie geradeaus in Richtung Allacher Straße zu überqueren.

Zur gleichen Zeit fuhr eine 20-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw auf dem Wintrichring und wollte die Kreuzung zur Nederlinger Straße geradeaus überqueren.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit der von rechts querenden Radfahrerin. Sie wurde dabei frontal erfasst. Die 33-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde durch den Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock.

Der Pkw sowie das Fahrrad wurden durch Unfall beschädigt.

Der Wintrichring musste in nördlicher Richtung für ca. drei Stunden vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet, wobei es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum Unfallhergang, übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere zur Ampelschaltung, machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322 in Verbindung zu setzen.

189. Zurückliegender Einbruchsdiebstahl durch DNA-Treffer geklärt – Schwanthalerhöhe

Am Donnerstag, 17.10.2024, zwischen 00:00 Uhr und 08:00 Uhr, schlug ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter Täter die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Schwanthalerhöhe ein. Aus der Auslage entwendete er Briefmarkensammlungen und Münzen in einem Gesamtwert im vierstelligen Bereich. Im Anschluss entfernte er sich unerkannt.

Bei der Tatausführung hatte sich der Täter verletzt, so dass Blutspuren gesichert werden konnten. Mit Hilfe des Bayerischen Landeskriminalamtes konnten diese ausgewertet werden und führten nun zu einem zwischenzeitlich verstorbenen 54-jährigen deutschen Staatsangehörigen und ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Die Sachbearbeitung erfolgt durch das Kommissariat 52.

190. Schadensträchtiger Einbruch in Mehrfamilienhaus – Nymphenburg

Am Samstag, 01.02.2025, zwischen 12:30 Uhr und 19:00 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter durch Übersteigen der Umfriedung auf das Grundstück eines Mehrfamilienhauses.

Mittels Gewalteinwirkung mit einem Werkzeug gelang es dem oder den unbekannten Tätern die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung zu öffnen. Die Wohnräume wurden durchsucht. Der oder die Täter entfernten sich anschließend unter Mitnahme mehrerer Wertgegenstände in Höhe eines sechsstelligen Betrages in unbekannte Richtung

Es wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Südliche Auffahrtsallee, Prinzenstraße und Romanstraße (Nymphenburg) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

191. Einbruch in Mehrfamilienhaus – Bogenhausen

Am Freitag, 31.01.2025, gegen 19:10 Uhr, vernahm ein Anwohner ein Geräusch aus dem Bereich eines gegenüberliegenden Wohnanwesens. Anschließend sah er zwei dunkel gekleidete Personen von einem dortigen Balkon springen und in Richtung John-F.-Kennedy-Brücke flüchten. Anschließend verständigte er den Polizeinotruf 110.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen der Münchner Polizei ergaben bislang keine Hinweise auf die Täter.

Es stellte sich heraus, dass die beiden Täter zuvor auf den Balkon der im Hochparterre gelegenen Wohnung gelangt waren und die Balkontür gewaltsam geöffnet hatten. Ob ein Beuteschaden entstand, ist bislang nicht bekannt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Pienzenauerstraße und John-F.-Kennedy-Brücke (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

192. Brandstiftung – Aubing

Am Freitag, 31.01.2025, gegen 20:20 Uhr, betrat ein 46-Jähriger mit italienischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland das Grundstück eines 53-Jährigen mit Wohnsitz in München und verschüttete Benzin auf dessen Veranda. Anschließend setzte er den Kraftstoff in Brand und entfernte sich vom Tatort.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatte sich zwischen dem 46-Jährigen und dem 53-Jährigen im Vorfeld ein Streit wegen einer Geldforderung zugetragen.

Ein Zeuge bemerkte das Feuer und verständigte umgehend den Notruf. Er konnte mit einem Feuerlöscher den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr vollständig löschen.

Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Dank des raschen Löschens konnte eine Ausbreitung des Feuers auf das Wohngebäude verhindert werden. Es kam nur zu einem geringen Sachschaden.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen der eingesetzten Polizeibeamten konnte der 46-Jährige im weiteren Verlauf in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Er wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen den 46-Jährigen wegen Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung sowie der versuchten schweren Brandstiftung.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Zwernitzer Straße und Thuisbrunner Straße (Aubing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.