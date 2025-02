NEUSTADT AN DER AISCH. (114) Am Montagmorgen (03.02.2025) ereignete sich bei Diespeck (Lkrs. Neustadt an der Aisch – Bad Windsheim) ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch bittet um Zeugenhinweise.



Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge befuhr der 22-jährige Fahrer eines VW gegen 08:40 Uhr die Kreisstraße von Dettendorf kommend in Richtung Diespeck. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Durch die Wucht der Kollission erlitt der 22-Jährige derart schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Streifen der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch nehmen den Unfall zur Stunde vor Ort auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zogen die Beamten einen Sachverständigen hinzu und stellten das stark deformierte Fahrzeugwrack sicher. Einsatzkräfte der Feuerwehren Diespeck und Gutenstetten sperrten unterdessen die Kreisstraße in beide Richtungen.

Zur genauen Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 09161 88530 zu melden.



