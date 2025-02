NÜRNBERG. (113) In der Nacht zum Samstag (01.02.2025) griff ein Unbekannter einen 43-jährigen Mann in der Nürnberger Innenstadt an und verletzte diesen schwer. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Aus bislang unbekannten Gründen kam es gegen 01:05 Uhr im Bereich der Grasersgasse zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 43-Jährigen und einer unbekannten Person. Im weiteren Verlauf griff der Unbekannte den Geschädigten an und traktierte diesen mit Schlägen und Tritten, welche unter anderem den Kopf des 43-jährigen Mannes trafen. Dieser blieb schließlich schwer verletzt liegen. Er wurde vor Ort durch einen Notarzt behandelt und schließlich in ein Krankenhaus eingeliefert. Er befindet sich derzeit nicht in akuter Lebensgefahr.

Der Angreifer flüchtete in unbekannte Richtung. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor:

Männlich, etwa 180 cm groß, etwa 40 Jahre alt, Glatze. Er trug eine schwarze Jacke, eine blaue Jeans und weiße Sneaker.

Aufgrund der potentiell lebensgefährlichen Auswirkung von Fußtritten gegen den Kopf ermittelt nun das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei. Die Beamten bitten Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Christian Seiler