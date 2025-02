FÜRTH. (112) Am späten Samstagabend (01.02.2025) kam es in einer Wohnung in der Fürther Südstadt zu einem Streit zwischen zwei Personen. Als die Polizei vor der Wohnung stand, versuchte einer der Beteiligten über ein Dach zu flüchten und stürzte mehrere Meter in die Tiefe.



In der Wohnung in der Ludwigstraße kam es gegen 22:30 Uhr zum Streit zwischen zwei jungen Männern. Zudem war noch eine weibliche Person in der Wohnung anwesend.

Im Verlauf der Auseinandersetzung nahm einer der Beteiligten (17) ein Gemüsemesser in die Hand und bedrohte sein Gegenüber (19). Dieser verließ daraufhin fluchtartig die Wohnung und verständigte die Polizei.

Die eintreffende Streife der Polizeiinspektion Fürth klopfte und klingelte zunächst an der Tür, woraufhin ihr nicht geöffnet wurde. Vielmehr entgegnete der 17-Jährige von Innen, die Streife solle abhauen. Während die Beamten auf Grund weiterer Abklärungen vor der geschlossenen Wohnungstür standen, öffnete der Jugendliche ein Fenster der Wohnung im 1. OG und versuchte, über ein nahegelegenes Dach zu flüchten. Hierbei stürzte er rund vier Meter in die Tiefe.



Der 17-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und musste vor Ort durch die Beamten und nachfolgend durch den Rettungsdienst reanimiert werden. Im Anschluss wurde er mit zunächst lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Derzeit (Stand 03.02.2025) sind die Verletzungen schwerwiegend jedoch nicht mehr lebensbedrohlich.

Die Ermittlungen gegen den Jugendlichen wegen Bedrohung führt die Polizeiinspektion Fürth.



Erstellt durch: Janine Mendel