HEBERTSFELDEN, LRK. ROTTAL-INN. Am Sonntagnachmittag (02.02.2025) gegen 16.50 Uhr fanden Spaziergänger eine leblose männliche Person in einem Bach am Bahnweg.

Die Leichnam konnte mit Unterstützung der Feuerwehr aus dem Bach geborgen werden. Den Ermittlungen nach handelt es sich um einen 83-jährigen aus Hebertsfelden. Die Staatsanwaltschaft Landshut und die Kriminalpolizeiinspektion haben die Ermittlungen zum Todesfall übernommen. Dem bisherigen Untersuchungsergebnis nach liegen keine Hinweise auf eine Gewalt- oder Fremdeinwirkung vor.

Insbesondere zur Klärung der Todesursache hat die Staatsanwaltschaft Landshut heute (03.02.2025) eine rechtsmedizinische Untersuchung angeordnet.

Veröffentlicht: 03.02.2025, 09.47 Uhr