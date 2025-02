MEMMINGEN. In den frühen Morgenstunden des 03.02.2025 ereignete sich in der Memminger Innenstadt ein Brand an einem abgestellten Pkw. Dieser wurde durch sich ausbreitende Flammen fast vollständig zerstört. Weiterhin wurde ein großes Werbeplakat beschädigt. Insgesamt 18 Feuerwehrkräfte der Feuerwehr Memmingen bekämpften das Feuer. Ein Übergreifen auf unmittelbar daneben befindliche Gebäude konnte verhindert werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Ein bereitgestellter Rettungstransportwagen kam nicht zum Einsatz, da keine Personen verletzt wurden. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Memmingen und des Kriminaldauerdienstes Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen, zur Klärung der konkreten Brandursache, werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen übernommen. Hierzu werden Zeugen, die nach Mitternacht im Bereich „Hinter dem Salzstadel“ verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Brandfalls geben können, gebeten sich telefonisch unter 08331/100–0 zu melden. (KPI Memmingen – KDD)

