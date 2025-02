0201 – Nach Körperverletzung: Polizei nimmt Mann fest

Pfersee – Am Freitag (31.01.2025) griff ein Mann unvermittelt einen Passanten an. Polizeibeamte nahmen ihn fest.

Gegen 19.40 Uhr war 46-Jähriger in der Augsburger Straße zu Fuß unterwegs. Auf Höhe der Luitpoldbrücke schlug ihm ein zunächst unbekannter Mann offenbar unvermittelt ins Gesicht. Der Mann flüchtete anschließend und die Polizei wurde alarmiert. Eine Polizeistreife kontrollierte bereits nach kurzer Zeit einen 42-Jährigen im nahen Umfeld. Dieser machte durch laute Parolen und sein aggressives Verhalten praktisch selber auf sich aufmerksam. Auch gegenüber den Beamten verhielt sich der Mann unkooperativ und wollte seine Personalien nicht nennen. Er wurde vorläufig festgenommen. Der 46-Jährige wurde leicht verletzt.

Gegen den Mann wird nun u.a. wegen Körperverletzung ermittelt.

0202 – Zahlreiche Reifen zerstochen – Polizei ermittelt

Hochzoll – Vergangene Woche wurden Reifen mehrerer Fahrzeuge beschädigt. Der Schaden ist erheblich.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (30./31.01.2025) zerstachen ein oder mehrere Täter die Fahrzeugreifen von etwa zehn Autos. Die Fahrzeuge waren im betreffenden Zeitraum im Bereich der Zugspitzstraße geparkt. Der Gesamtschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen möchten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Tel. 0821/323-2310 melden.

0203 – Polizei ermittelt Fahrer nach Unfallflucht

Innenstadt – Am heutigen Sonntag (02.02.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall. Der Verursacher flüchtete, konnte aber schnell von der Polizei ermittelt werden.

Gegen 0.30 Uhr war ein 26-Jähriger mit seinem VW in der Berliner Allee unterwegs. Dort überfuhr er eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei mehrere Verkehrsschilder. Der Fahrer flüchtete und wollte unweit der Unfallstelle seinen beschädigten Autoreifen wechseln. Das fiel einer Polizeistreife auf. Die Beamten kontrollierten den 26-Jährigen und konnten ihn als mutmaßlichen Beteiligten des vorangegangenen Unfalls zuordnen. Der Mann war mit knapp zwei Promille erheblich betrunken. Zudem bestand gegen ihn ein aktuelles Fahrverbot, weshalb er gar kein Fahrzeug hätte führen dürfen.

Gegen den 26-Jährigen wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens trotz Fahrverbot und Unfallflucht ermittelt.

Lechhausen – Ende der vergangenen Woche ereignete sich ein Verkehrsunfall. Der Verursacher flüchtete. Die Ermittlungen der Polizei waren erfolgreich.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (30./31.01.2025) touchierte ein zunächst unbekanntes Fahrzeug einen Mercedes. Dieser stand geparkt in der Schillstraße. Der Verursacher flüchtete. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Die Polizei ermittelte kurz darauf das beteiligte Unfallfahrzeug und den 44-jährigen Besitzer. Die Beamten suchten ihn persönlich auf und sicherten die Unfallspuren an dessen Fahrzeug.

Sollte sich der Anfangsverdacht bestätigen, muss der 44-Jährige mit einer Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort rechnen.

0204 – Übungsmunition sorgt für Polizeieinsatz

Haunstetten – Am Samstag (01.02.2025) meldete ein Anwohner zwei mutmaßliche Stabbomben. Die Polizei klärte die Umstände.

Gegen 15.20 Uhr fand ein Spaziergänger zwei augenscheinliche Stabbomben im Haunstetter Wald. Er alarmierte die Polizei. Die Streifenbeamten sperrten den Bereich ab und nahmen mit einer Spezialfirma Kontakt auf. Ein Fachmann kam vor Ort und überprüfte die Gegenstände. Dabei handelte es sich um Übungsmunition, von welcher keine Gefahr ausging. Die Gegenstände wurde durch die Spezialfirma entsorgt.

0205 – Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Haunstetten – Am vergangenen Donnerstag (30.01.2025) gegen 23.30 Uhr brannte ein Mülleimer in der Breitwiesenstraße auf Höhe der Hausnummer 45. Der Mülleimer zerschmolz nahezu vollständig. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Derzeit geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und bittet Zeugen, sich unter Tel. 0821/323-2710 zu melden.

Oberhausen – Am Sonntag (02.02.2025) brannten Mülltonnen in der Anton-Bruckner-Straße. Auf Höhe der Hausnummer 2 setzte gegen 03.40 Uhr ein bislang Unbekannter zwei Mülltonnen in Brand. Die Flammen beschädigten auch den dortigen Gartenzaun. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und bittet Zeugen, sich unter Tel. 0821/323-2510 zu melden.

0206 – Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

Pfersee – Am Freitag (31.01.2025) wurde die Polizei zu einem Ladendiebstahl in einen Supermarkt gerufen.

Ein 48-Jähriger war gegen 11.30 Uhr in einem Supermarkt in der Augsburger Straße. Dort steckte er sich zwei Weinflaschen in seine Jacke und wollte das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Ein Mitarbeiter des Supermarkts beobachtete den Mann und stoppte ihn am Ausgang. Die Polizei wurde alarmiert. Die Beamten durchsuchten den Mann und übergaben schließlich das Diebesgut an den Supermarkt. Bei der weiteren Abklärung ergab sich der Verdacht, dass der Begleiter des 48-Jährigen ebenfalls Waren aus dem Supermarkt entwendete. Dieser hatte aber bereits vor Eintreffen der Polizei das Geschäft verlassen.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 48-Jährigen und dessen bislang unbekannten Begleiter wegen Ladendiebstahls.

0207 – Polizei nimmt aggressiven Mann in Gewahrsam

Innenstadt – Am Samstag (01.02.2025) benahm sich der Gast eines Lokals gleich mehrfach daneben. Die Nacht verbrachte er im Polizeiarrest.

Gegen 02.00 Uhr wurde die Polizei in ein Lokal in die Bahnhofstraße gerufen. Ein 41-jähriger Gast verhielt sich aggressiv und wollte trotz mehrfacher Aufforderung das Lokal nicht verlassen. Stattdessen randalierte er. Da der Mann auch den Platzverweis der Beamten ignorierte und sich weiterhin aggressiv verhielt, nahmen die Beamten den sichtlich alkoholisierten Mann in Gewahrsam. Der 41-Jährige beleidigte die Einsatzkräfte und trat nach ihnen. Verletzt wurde jedoch niemand.

Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Polizeibeamte sowie Hausfriedensbruch ermittelt.

0208 – Polizeiarrest statt Heimfahrt

Lechhausen – Am Samstag (01.02.2025) wollte ein Pärchen betrunken mit dem Auto nach Hause fahren. Die Polizei verhinderte dies. Die Nacht endete im Polizeiarrest.

Gegen 22.20 Uhr informierten Passanten die Polizei über ein auffälliges Pärchen, die in der Steinmetzstraße unterwegs seien. Vor Ort stellten die Beamten eine 34-Jährige und einen 39-Jährigen fest. Diese waren offenbar auf der Suche nach deren Auto, um nach Hause zu fahren. Beide waren aber so stark betrunken, dass sie sich kaum mehr auf den Beinen halten konnten. Die Beamten wollten deshalb den Fahrzeugschlüssel sicherstellen. Der 39-Jährige verhielt sich äußerst unkooperativ und ging auf die Beamten los, weshalb der fixiert werden musste. Die 34-Jährige griff daraufhin ebenfalls auf die Beamten an und musste gefesselt werden. Die Tritte und Schläge des Pärchens verfehlten ihr Ziel, die Beamten blieben unverletzt.

Die Beiden mussten auf Grund ihres Verhaltens und Zustands die Nacht im Polizeiarrest verbringen. Ein Doppelzimmer gibt es für solche Fälle aber nicht. Sie müssen nun mit einer Anzeige wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Polizeibeamte rechnen.

0209 – Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Oberhausen – Am Samstag (01.02.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Eine Person wurde leicht verletzt.

Gegen 14.00 Uhr war ein 54-Jähriger mit seinem Auto in der Donauwörther Straße unterwegs. Auf Höhe der Eschenhofstraße wendete der 54-Jährige und übersah dabei die parallel fahrende Straßenbahn der Linie 4. Es kam zum Zusammenstoß. Durch die Notbremsung verletzte sich eine 27-jährige Insassin der Straßenbahn. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 8.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 54-Jährigen wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung sowie fahrlässiger Körperverletzung.

0210 – Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Univiertel – Am Sonntag (02.02.2025) war ein Autofahrer stark alkoholisiert in Augsburg unterwegs. Die Polizei stoppte die Fahrt.

Gegen 03.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen Opel in der Piccarstraße. Beim 39-jährigen Fahrer stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und brachten den Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt, da mit einem Entzug der Fahrerlaubnis zu rechnen ist.

Gegen den 39-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.