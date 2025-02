180. Körperverletzung und Beleidigung mit fremdenfeindlichem Inhalt – Putzbrunn

Am Donnerstag, 30.01.2025, gegen 20:20 Uhr, befanden sich ein 61-Jähriger, eine 53-Jährige und eine 19-Jährige (alle mit Wohnsitzen in München) an der Bushaltestelle „Kirchenzentrum“ in Putzbrunn.

Ein bislang unbekannter Mann stieß zu der Gruppe dazu und sprach die beiden Frauen an. Als sich der 61-Jährige in das Gespräch einklinkte, reagierte der unbekannte Mann verbal aggressiv und beleidigte den 61-Jährigen mit fremdenfeindlichen Ausdrücken. Als der 61-Jährige daraufhin die Polizei verständigen wollte, wurde der unbekannte Mann gegenüber diesem tätlich und verletzte diesen leicht. Eine medizinische Akutbehandlung war nicht notwendig. Als die 19-Jährige die Polizei verständigen wollte, wurde auch sie fremdenfeindlich beleidigt und körperlich angegangen.

Alle Beteiligten begaben sich im Anschluss in den eintreffenden Bus der Linie 55. Der unbekannte Täter beleidigte weiterhin die Gruppe, bis er schlussendlich an der Haltestelle „Brennerei“ den Bus verließ. Eine Haltestelle weiter verständigte nun die Gruppe die Polizei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung erbrachte keine weiteren Hinweise auf den Täter.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 44. (Politisch motivierte Kriminalität)

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlanke Statur, seine Frisur war an den Seiten sehr kurz rasiert; er war bekleidet mit schwarzen Turnschuhen, schwarzer Hose, schwarzer Bomberjacke mit Kapuze und einem rot-weißen Logo am Ärmel

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Haltestellen „Kirchenzentrum“ und „Brennerei“ der Buslinie 55 (Putzbrunn) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

181. Verkehrsschwerpunkt der Polizei München – Stadtgebiet München

Die Verkehrspolizeiinspektion Verkehrsüberwachung (VPI VÜ) führte am Donnerstag, 30.01.2025, zwischen 14:00 und 22:00 Uhr erneut Kontrollen zur Sicherheit des Fahrradverkehrs durch. Hierbei wurden schwerpunktmäßig die Beleuchtungseinrichtungen an den Fahrrädern kontrolliert.

Insgesamt wurden über 140 Verstöße bei den kontrollierten Verkehrsteilnehmern festgestellt, hierunter 74 Missachtungen von roten Ampeln und 41 Verstößen gegen die Beleuchtungsvorschriften. Zudem wurden 21 Fahrradfahrer festgestellt, die während der Fahrt verbotswidrig jeweils ein Mobiltelefon nutzten.

Wegen der festgestellten Verstöße wurde jeweils ein Verwarnungsgeld erhoben oder ein Bußgeld - oder Strafverfahren eingeleitet. Darüber hinaus wurde auch der Kraftfahrzeugverkehr überwacht, insbesondere im Zusammenhang mit dem Radverkehr. Hierbei konnte in einem Fall die Gefährdung eines Radfahrers bei einem abbiegenden Pkw festgestellt und geahndet werden.

Bei der Kontrolle eines E-Scooter-Fahrers ergaben sich Hinweise auf den Einfluss von Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz wurde angezeigt. E-Scooter sind den Kraftfahrzeugen zuzuordnen, weswegen hier dieselben Grenzwerte wie beispielsweise beim Führen eines Pkws gelten.

Hinweis für Fahrradfahrer:

Die Verkehrspolizei weist darauf hin, dass das Einschalten der vorgeschriebenen Fahrzeugbeleuchtung bei Fahrrädern in der Dunkelheit beachtet werden muss.

Auch die folgenden Ausrüstungsgegenstände, die beim Fahrradfahren rechtlich nicht vorgeschrieben sind, können Risiken im Straßenverkehr minimieren.

Die Erkennbarkeit bei Dunkelheit kann durch das Tragen von heller und/oder reflektierender Kleidung deutlich verbessert werden. Auch das Tragen eines Fahrradhelmes kann bei Unfällen das Verletzungsrisiko reduzieren.

Alle anderen Verkehrsteilnehmer, insbesondere auch die, die mit motorisierten Fahrzeugen unterwegs sind, sollten sich im Straßenverkehr stets umsichtig und rücksichtsvoll verhalten.

182. Körperverletzungsdelikt– Obergiesing

Am Samstag, 01.02.2025, gegen 01:50 Uhr, kam es an der Kreuzung Candidstraße und Grünwalderstraße auf den Gehweg aus bislang ungeklärten Gründen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 33-Jährigen mit Wohnsitz in München und einer 44-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München.

Zur selben Zeit befuhr ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw VW die Candidstraße. Als der 24-Jährige den Streit beobachtete, fuhr er auf den Gehweg und sprach die beiden Personen an. Der 33-Jährige ging daraufhin zu dem Pkw und trat gegen die Fahrzeugseite, wobei dieser leicht beschädigt wurde.

Als sich der 24-Jährige mit dem Pkw entfernen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem 33-Jährigen, wobei dieser leicht verletzt wurde. Ein unbeteiligter Zeuge konnte den Vorfall beobachten und verständigte über den Notruf die Polizei.

Alle drei Personen konnten vor Ort von den eingesetzten Polizeibeamten festgestellt werden. Bei der Anzeigenaufnahme verhielt sich der 33-Jährige gegenüber den Polizeibeamten zunehmend aggressiv. Als er gezielt in Richtung der Polizeibeamten schlug, musste er gefesselt werden. Dabei leistete er Widerstand und trat einem Polizeibeamten gegen das Bein, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Aufgrund der massiven Gegenwehr bei der Fesselung wurde ein weiterer Polizeibeamter leicht verletzt.

Letztendlich wurde der 33-Jährige von dem hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nachdem er dort die ärztliche Behandlung verweigerte und weiterhin aggressiv war, wurde er in Gewahrsam in eine Polizeiinspektion verbracht. Der Pkw VW wurde als Beweismittel sichergestellt.

Die verletzten Polizeibeamten waren weiterhin dienstfähig. Es wird nun u.a. wegen des Widerstands und tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte sowie wegen Körperverletzung ermittelt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Kriminalpolizei und Verkehrspolizei.

183. Größerer Polizeieinsatz aufgrund von Hausfriedensbruch – Schwanthalerhöhe

Am Sonntag, 02.02.2025, gegen 01:50 Uhr, teilte ein Anwohner über die Einsatzzentrale mit, dass zwei Personen auf einen Baukran einer Baustelle an der Einsatzörtlichkeit klettern. Daraufhin begaben sich mehrere Polizeistreifen zu der Örtlichkeit. Die Baustelle war vollständig mit einem Bauzaun abgesperrt. Mittels Lautsprecher wurden die zwei Personen auf dem Baukran angesprochen.

Im weiteren Verlauf stiegen die beiden Personen selbstständig herunter. Aufgrund der starken Alkoholisierung wurden die beiden Personen, eine 28-Jährige und ein 29-Jähriger, beide mit Wohnsitz in München, in Gewahrsam genommen. Beide wurden wegen Hausfriedensbruch angezeigt.

184. Einbruch in Reihenhaus – Hadern

Am Donnerstag, 30.01.2025, gegen 18:30 Uhr, verschaffte(n) sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu einem Reihenhaus in Hadern. Im Inneren wurde nahezu das gesamte Gebäude nach Beute durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine Wertgegenstände entwendet. Somit flüchtete(n) der oder die unbekannten Täter ohne Tatbeute vermutlich wieder über den Betretungsweg aus dem Gebäude.

Als die Bewohnerin kurz vor Tatbegehung ihr Haus verließ, konnte sie direkt vor dem Gebäude eine verdächtige Person wahrnehmen, sodass sich folgende Personenbeschreibung ergab:

Männlich, ca. 175 cm, schlank, 25 bis 30 Jahre, Kleidung beige-grauer Kapuzenpullover, schwarze, enge Jogginghose, orangene Socken

Die weiteren Ermittlungen werden nun durch das Kommissariat 53 (Eigentumskriminalität) geführt

Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge Bereich Stiftsbogen, Toemlingerstraße und Küchelstraße oder in deren näheren Umgebung aufgefallen? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

185. Wohnungseinbruch – Bogenhausen

Am Freitag, 31.01.2025, zwischen 08:15 Uhr und 11:00 Uhr, verschaffte sich ein oder mehrere unbekannte Täter über die Wohnungstür gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Bogenhausen.

Anschließend wurde die Wohnung nach Stehlgut durchsucht. Unter Mitnahme diverser Schmuckgegenstände verließ(en) der oder die Täter die Wohnung in unbekannte Richtung.

Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag.

Das Kommissariat 53 (Eigentumskriminalität) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Prinzregentenstraße, Vogelweidestraße und Wagenbauerstraße oder in deren näheren Umgebung aufgefallen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.