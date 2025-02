ANSBACH. (110) Ein mutmaßlicher Trickdieb gab sich am Freitagnachmittag (31.01.2025) als Mitarbeiter der Stadt Ansbach aus und verschaffte sich so Zutritt zur Wohnung einer 95-jährigen Frau. Hier entriss er ihr Goldschmuck und rannte im Anschluss davon.



Der bislang unbekannte Täter klingelte gegen 14:15 Uhr an der Wohnung der Frau in einem Mehrfamilienhaus in der Güllstraße. Gegenüber der Seniorin gab der Mann an, von der Stadt Ansbach zu sein und den Zählerstand ablesen zu müssen. Der Trickdieb hielt sich zunächst für einige Minuten in der Wohnung auf, verließ diese jedoch anschließend wieder. Kurz darauf kehrte er zurück und betrat unter dem Vorwand etwas vergessen zu haben, erneut die Wohnung. Hierbei entriss der unbekannte Täter der 95-Jährigen mehrere Schmuckstücke und rannte im Anschluss davon.

Personenbeschreibung:

männlich, Mitte 20; etwa 1,55-1,60m groß; stämmige Figur; ovales bzw. rundes Gesicht; trug weiße Sneaker, eine weiße Hose sowie eine weiße Jacke

Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder denen insbesondere eine Person aufgefallen ist, auf die die oben genannte Beschreibung zutrifft, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl