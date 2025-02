NÜRNBERG. (109) Ladendetektive in einem Kaufhaus in der Innenstadt eriwschten am Freitagnachmittag (31.01.2025) einen mutmaßlichen Ladendieb, der Ware im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro einsteckte. Als sie den 39-Jährigen zur Rede stellen wollten, reagierte dieser mit Gewalt.



Die Detektive konnten den Mann gegen 14:30 Uhr in einem Kaufhaus in der Königstraße beobachten, wie er hochwertige Ware in verschiedene Taschen steckte. Als sie ihn schließlich darauf ansprachen reagierte der 39-Jährige sofort aggressiv und ging auf die Ladendetektive (56, 50, 34) los. Diese hielten den renitenten Mann fest, bis ihn schließlich eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte vorläufig festnahm und fesselte. Bis dahin trat und schlug der 39-Jährige mehrfach in Richtung der Ladendetektive.

Bei dem Mann fanden die Beamten Ware aus dem betroffenen Kaufhaus sowie aus einem anderen Geschäft im Gesamtwert von über 800 Euro auf.

Die Polizisten nahmen den 39-Jährigen in Gewahrsam. Hiergegen setzte sich der Mann zur Wehr. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls sowie wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den Mann.



Erstellt durch: Marc Siegl