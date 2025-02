STEIN. (108) Nach einer Mitteilung am Freitagnachmittag (31.01.2025) über einen Mann, der zusammen mit einem Kind ‚Schießübungen‘ in einem Wald bei Stein (Lkrs. Fürth) machen soll, konnte dieser in seinem Pkw kontrolliert werden. Die Beamten fanden eine Softairwaffe, jedoch keine Fahrerlaubnis.



Gegen 13:30 Uhr meldete sich eine Frau bei der Polizeiinspektion Stein und gab an, dass sie soeben beobachten könne, wie ein Mann im Bereich der Krottenbacher Straße zwischen Stein und Krottenbach am Waldrand ‚Schießübungen‘ auf Flaschen mache. Hierbei soll auch ein Kind zugegen sein. Neben einer Beschreibung des Mannes lieferte die Mitteilerin auch das Kennzeichen eines Fahrzeugs, das unweit der beiden Personen geparkt war.

Eine Streife der Polizeiinspektion Stein überprüfte die Örtlichkeit, konnte jedoch zunächst niemanden mehr antreffen. Kurz darauf fiel den Beamten jedoch das Fahrzeug mit den übermittelten Kennzeichen im fließenden Verkehr auf und unterzogen es einer Kontrolle. Hierbei stießen die Polizisten auf eine Softairwaffe. Bei der weitergehenden Überprüfung des 34-jährigen Fahrers stellten die Beamten fest, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem fiel ein durchgeführter Drogentest positiv aus.

Die Polizisten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ein.



