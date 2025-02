NÜRNBERG. (106) Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend (01.02.2025) im Nürnberger Norden kollidierte ein Pkw mit einem Ampelmast, welcher daraufhin umknickte. Ein Passant wurde schwer verletzt.



Der 91-jährige Fahrer eines Opel Omega fuhr kurz vor 18:00 Uhr die Bucher Straße stadtauswärts. An der Kreuzung zur Juvenellstraße wollte der Mann nach links abbiegen. Hierbei kollidierte er im Bereich der dortigen Straßenbahnhaltestelle zunächst mit einem Verkehrszeichen und im Anschluss mit einem Ampelmast. Beide wurden auf Grund des Zusammenstoßes aus ihrer Verankerung gerissen. Die Ampelanlage stürzte auf einen an der Haltestelle wartenden 24-jährigen Mann. Dieser erlitt hierbei schwere Verletzungen und musste nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der 91-Jährige blieb körperlich unverletzt. Sowohl am Pkw als auch an Ampelanlage und Verkehrszeichen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.



Erstellt durch: Marc Siegl