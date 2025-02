KOLBERMOOR, LKR. ROSENHEIM. Am Samstagabend, 1. Februar 2025, brach in einem Holzschuppen neben einem Mehrfamilienhaus ein Feuer aus. Durch den Brand wurden glücklicherweise keine Personen verletzt, zwei Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden von der Kriminalpolizei Rosenheim übernommen.

Am späten Samstagabend (1. Februar 2025), gegen 22.55 Uhr, ging über den Notruf die Mitteilung über den Brand eines Holzschuppens neben einem Mehrfamilienhaus in Kolbermoor ein. Bei Eintreffen der alarmierten regionalen Feuerwehren stand der Holzschuppen, in welchem sich Mülltonnen der Bewohner befanden, bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden ein Motorrad und ein Pkw, welche neben dem Schuppen parkten, durch die Flammen erheblich beschädigt. Durch den Brand wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf einen höheren fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Bad Aibling mit Unterstützung der Polizeiinspektion Rosenheim. Noch in der Nacht übernahm der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kriminalpolizei Rosenheim, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, am Brandort die Ermittlungen.

Zur genauen Brandursache können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden. Die kriminalpolizeilichen Untersuchungen hierzu dauern noch an und die Ermittler bitten zur Klärung des Sachverhalts auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat am späten Samstagabend, des 1. Februar 2025, im Bereich der Karl-Unsin-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht?



Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die für die Ermittlungen zur Brandursache von Bedeutung sein könnten?

Hinweise werden an die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer 08031 / 200-0 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.