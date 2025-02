HEIMENKIRCH. Am Samstagabend kam es im Bereich der „Hochgratstraße“ zu einem Wohnungsbrand in einem Einfamilienhaus. Aufgrund eines ausgelösten Rauchmelders in besagter Wohnung wurde ein Anwohner auf den Brand aufmerksam. Dieser alarmierte umgehend die Feuerwehr, welche mit rund 65 Einsatzkräften aus Heimenkirch, sowie Lindenberg anrückten und das Feuer schnell unter Kontrolle brachten. Ebenfalls befanden sich Polizeikräfte aus Lindenberg und Lindau, sowie eine Rettungswagenbesatzung am Einsatzort. Glücklicherweise befand sich zu diesem Zeitpunkt keine Person in der betroffenen Wohnung, sodass es zu keinerlei Personenschäden kam. Derzeit wird davon ausgegangen, dass ein defektes elektronisches Haushaltsgerät brandursächlich war. Der reine Gebäudeschaden beläuft sich auf rund 40.000,- Euro. Der Gesamtschaden wird hierbei jedoch auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt. (PI Lindenberg)

