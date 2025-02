KEMPTEN. Unter dem Motto „Zeichen gegen rechts. Wir sind die Brandmauer“ kam es am Samstag, den 01.02.2025, auf dem Hildegardplatz in Kempten zu einer Versammlung. Ab 15:30 Uhr versammelten sich in der Spitze bis zu 1500 Personen, weshalb die Durchfahrt am Hildegardplatz für die Dauer der Versammlung gesperrt werden musste. Die Versammlung verlief friedlich und ohne nennenswerte Zwischenfälle. Die Versammlungsleiterin beendete die Versammlung gegen 16:40 Uhr. (PI Kempten)

