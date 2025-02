ERLANGEN. (105) Am Samstag (01.02.2025) fanden im Erlanger Stadtgebiet mehrere teils sich fortbewegende Versammlungen statt. In der Spitze befanden sich rund 600 Teilnehmer auf dem Hugenottenplatz.



Bereits gegen 09:30 Uhr begann am Rathausplatz eine Versammlung unter dem Titel ‚Brandmauer gegen Rechts‘. Gegen 10:30 Uhr setzten sich die rund 400 Teilnehmer als Aufzug in Richtung Stadtzentrum in Bewegung.

Etwa zeitgleich begann auf dem Hugenottenplatz eine stationäre Versammlung unter dem Titel ‚Infos gegen die AfD‘. Die rund 200 Teilnehmer sammelten sich teils auf der für einen Infostand der Partei AfD vorgesehenen Fläche. Einsatzkräfte der Polizei mussten den Bereich freimachen.

Beim Eintreffen des Aufzugs am Hugenottenplatz schloss sich ein Großteil der Teilnehmer der stationären Versammlung an, sodass in der Spitze rund 600 Personen auf dem Platz demonstrierten. Hierbei kam es zu Sprechchören und verbalen Anfeindungen in Richtung der Betreiber des Infostandes. Einsatzkräfte der Polizei mussten den Bereich um den Infostand durchgehend freihalten. Hierbei musste kurzzeitig gegen knapp ein Dutzend Teilnehmer unmittelbarer Zwang in Form von Schieben und Drücken angewendet werden.

Ab etwa 13:00 Uhr nahm die Teilnehmerzahl auf gut 60 Personen ab. Gegen 15:45 Uhr war die Versammlung beendet.

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt war neben eigenen Kräften ein Einsatzzug der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken im Einsatz.



Erstellt durch: Marc Siegl