WÜRZBURG / INNENSTADT. Am 01.02.2025 fanden in Würzburg mehrere Versammlungen mit politischem Hintergrund statt. So meldete die DGB Jugend einen Versammlungsaufzug zum Thema „Demo für Demokratie“ im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr an. Dieser führte vom Bahnhofsvorplatz durch die Innenstadt und endete wieder am Bahnhof. An der friedlichen Demonstration nahmen in der Spitze bis zu 5000 Teilnehmer teil.



Am Bahnhof fand in der Zeit von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr ein Infostand der AfD statt, gegen den sich ein Gegenprotest gebildet hatte. Im Verlauf des Gegenprotestes wurden vereinzelte Straftaten wegen wechselseitigen Beleidigungen registriert. Darüber hinaus wurden Anzeigen wegen Eierwürfen festgestellt. Einmal traf ein geworfenes Ei einen Beamten, der glücklicherweise unverletzt blieb. Die Würzburger Polizei ermittelt gegen den bekannten Täter u.a. wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Durch einen weiteren Eierwurf wurden Flyer des Infostandes der AfD verschmutzt. In diesem Fall ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung.