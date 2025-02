MEMMINGEN. Unter dem Motto `Gegen „Remigration“ – Fremdenhass und Hetze` fand am Samstag (01.02.2025) eine Versammlung in der Memminger Innenstadt statt. Die Versammlung begann gegen 11:00 Uhr auf dem Weinmarkt mit mehreren Rednern. Etwa um 11:50 Uhr setzte sich der anschließende Demonstrationszug auf der geplanten Aufzugsstrecke im südlichen Innenstadtbereich in Bewegung. Der Aufzug verlief störungsfrei, auch als er diverse Wahlkampfstände passierte, die entlang der Aufzugsstrecke aufgebaut waren. Gegen 12:30 Uhr wurde die Versammlung nach einer Abschlussrede beendet. In der Spitze nahmen ca. 600 – 700 Personen an der Versammlung teil. (PI Memmingen)

