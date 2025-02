GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Nach dem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Samstag waren die Ermittlungen der Kripo Aschaffenburg schnell von Erfolg gekrönt. Zwei Tatverdächtige konnten im benachbarten Hessen festgenommen werden. Diese erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Einbruch am Samstag

Wie bereits berichtet, sind die Unbekannte am Samstag, zwischen 13:55 Uhr und 19:10 Uhr, über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Ostendstraße eingestiegen. Dort haben sie Wertgegenstände in Höhe eines vierstelligen Betrages entwendet.

Festnahme am Mittwoch

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und diese im Laufe der Woche, in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft, fortgeführt. Im Zuge dessen konnten zwei in Offenbach wohnhafte Tatverdächtige identifiziert werden. Am Mittwoch erfolgte schließlich die Durchsuchung der Wohnung der Männer und deren Festnahme. Die Tatbeute konnte sichergestellt werden.

Vorführung am Donnerstag

Nach einer Nacht in der Haftzelle der Polizei wurden die beiden Männer am Donnerstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Diese ordnete mangels dringenden Tatverdachts die Entlassung der beiden Männer an. Die Ermittlungen gegen diese werden durch die Kripo und die Staatsanwaltschaft weitergeführt.