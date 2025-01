STEIN. (96) Am späten Freitagabend (24.01.2025) griffen mehrere Personen einen 23-jährigen Mann in Stein (Lkrs. Fürth) an und beleidigten diesen mit fremdenfeindlichen Aussagen. Die Kriminalpolizei Fürth ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Der 23-Jährige war gegen 22:00 Uhr im Bereich des Lärchenwegs unterwegs, als sich ihm eine vierköpfige Personengruppe annäherte. Zwei Personen aus dieser Gruppe griffen den 23-Jährigen unvermittelt an und traktierten ihn mit Schlägen und Tritten. Der Mann erlitt hierbei leichte Verletzungen. Im weiteren Verlauf beleidigten sie den aus Afghanistan stammenden Geschädigten mit ausländerfeindlichen Aussagen. Anschließend entfernte sich die Gruppe in unbekannte Richtung.

Zu der Personengruppe liegt lediglich eine vage Beschreibung vor. Alle Personen waren maskiert. Einer der Angreifer war etwa 200 cm groß, etwa 30 – 40 Jahre und hatte dunkle Haare.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Fürth hat die weitere Sachbearbeitung übernommen. Zur Aufklärung der Tat bitten die Beamten Zeugen, welche das Geschehen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu den Personen oder deren Flucht geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Christian Seiler / bl