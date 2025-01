BAMBERG. Eine Stichverletzung erlitt am Dienstagabend ein 20-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung im Bamberger Stadtgebiet, nachdem er mit mehreren Männern in Streit geraten war. Der Verletzte kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Kripo Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.