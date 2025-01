Das Polizeipräsidium Schwaben Nord registrierte in den vergangenen Jahren eine steigende Zahl von Einbrüchen in Kindergärten, Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen. Nun wendet sich die Polizei an Träger bzw. Verantwortliche und bittet um erhöhte Aufmerksamkeit.

Allein im vergangenen Jahr registrierte die Polizei etwa 70 Fälle in Nordschwaben, bei denen in Kindergärten oder Schulen eingebrochen wurde. Durch die Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei konnte eine mittlere zweistellige Anzahl an Taten bereits geklärt und die teils überörtlich agierenden Täter überführt werden.

Zudem schrieb die Polizei nun über 500 Kindergärten und entsprechende Schulverwaltungen an. Dabei wurde auf die Thematik hingewiesen und alle Beteiligten grundsätzlich sensibilisiert. Die Polizei gab Tipps zum richtigen Verhalten und informierte über sinnvolle bauliche Maßnahmen, um sich vor Einbrechern zu schützen.

Zudem besteht das Angebot, sich durch ausgewiesene Spezialisten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen fachkundig beraten zu lassen. Der Service einer Beratung vor Ort ist dabei kostenlos. Hierzu stehen im Stadtgebiet und Landkreis Augsburg sowie im Landkreis Aichach-Friedberg die Kriminalpolizei Augsburg unter Tel. 0821/323-3757 zur Verfügung. Im Landkreis Donau-Ries und im Landkreis Dillingen ist die Kripo Dillingen unter der Tel. 09071/56-371 erreichbar.