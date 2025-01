BAYREUTH. Eine 33-jährige Frau pöbelte am Montagmorgen in einem Omnibus zunächst mehrere Fahrgäste an. Ihr Verhalten gipfelte darin, dass sie im Bus „Sieg Heil“ und „Heil Hitler“ rief. Die wohnsitzlose Frau konnte von Beamten der Polizei Bayreuth noch vor Ort angetroffen werden.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei Bayreuth. Die Frau muss sich wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen strafrechtlich verantworten.