EBRACH, LKR. BAMBERG. Am Montag zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zur Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Neudorfer Straße. Die Einbrecher durchwühlten die Räume und stahlen aus einer Geldbörse 200 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen. Wer am Montag im genannten Zeitraum, im Bereich der Neudorfer Straße, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge bemerkt hat, meldet sich bitte unter Tel.-Nr. 0951/9129-491.