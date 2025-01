ANSBACH. (86) Bislang unbekannte Personen brachen in der Nacht zum Montag (27.01.2025) in einen Handyladen in der Ansbacher Innenstadt ein und entwendeten mehrere Handys und Uhren. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Gegen 03:00 Uhr wurde der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei ein Einbruch in die Geschäftsräume eines Handygeschäfts in der Uzstraße mitgeteilt. Mehrere unbekannte Personen hatten sich mutmaßlich über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsraum verschafft. Hieraus entwendeten sie mehrere Mobiltelefone und Smartwatches im Wert von mehreren tausend Euro. Zudem verursachten sie Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führen nicht zur Festnahme der Einbrecher, von denen folgende Personenbeschreibung vorliegt:

Person 1:

Männlich, etwa 170 cm groß, schlank, bekleidet mit weißem Oberteil mit Kapuze, schwarzer Hose, schwarzen Schuhen.

Person 2:

Männlich, etwa 180 cm groß, schlank, bekleidet mit weißem Oberteil mit Kapuze, schwarzer Hose, schwarzen Schuhen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte vor Ort die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Inzwischen hat das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



