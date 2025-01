WETTSTETTEN, LKRS. EICHSTÄTT.Unbekannte Einbrecher drangen am gestrigen Nachmittag in ein Einfamilienhaus in Wettstetten ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr gelangten die Täter über ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude an der Vorwerkstraße und durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Sie erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro, zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.