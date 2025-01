NÜRNBERG. (72) Am Donnerstagvormittag brach in einem Appartementgebäude in Nürnberg Gibitzenhof ein Feuer aus. Zwei Wohnungen brannten aus, eine Person wurde schwer verletzt.



Gegen 11:00 Uhr teilten mehrere Zeugen dichten Rauch aus den Fenstern einer Monteurwohnung in der Erlenstraße mit. Eintreffende Einsatzkräfte der Nürnberger Berufsfeuerwehr sowie der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd konnten kurz darauf bestätigen, dass es in einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Hauses brannte. Rund 30 Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig ins Freie begeben. Eine Person musste von der Feuerwehr aus dem brennenden Haus gerettet werden. Der 43-jährige Mann erlitt mutmaßlich eine schwere Rauchgasvergiftung und kam zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Feuer griff auf die darüberliegende Wohneinheit im zweiten Obergeschoss über. Beide Wohnungen brannten vollständig aus. Weder zur Brandursache noch zum entstandenen Sachschaden kann bis dato eine Aussage getroffen werden. Die Ermittlungen hierzu hat die Kriminalpolizei Nürnberg aufgenommen.



Erstellt durch: Marc Siegl / bl