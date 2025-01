THEILHEIM, LKR. WÜRZBURG. Am Montagabend ist ein Autofahrer auf der A3 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einem Rückhaltebecken zum Liegen gekommen. Der 52-jährige Fahrer musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Einsatz waren mehrere Feuerwehren sowie Rettungstaucher im Einsatz.

Der 52-Jährige war gegen 20:15 Uhr mit seinem Ford Fiesta auf der A3 in Richtung Passau unterwegs. Der Ford-Fahrer befand sich auf dem mittleren Fahrstreifen. Eine 22-Jährige befuhr gleichzeitig die A3 auf dem linken Fahrstreifen und wollte den vorausfahrenden Ford überholen. Hierbei kam der 52-Jährige mit seinem Pkw von dem mittleren auf den linken Fahrstreifen ab, touchierte den VW Tiguan und kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug durchbrach die Betonleitplanke sowie einen Zaun und kam anschließend in dem dortigen Rückhaltebecken zum Liegen.

Der schwer verletzte Fahrer konnte sich selbstständig aus seinem Ford retten und an das Ufer des Beckens schwimmen. Dort wurde der Mann durch die Feuerwehr geborgen und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 22-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Warum der 52-Jährige den Fahrstreifen gewechselt hat, ist aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried.

Vor Ort unterstützten die Feuerwehren Eibelstadt, Randersacker sowie Theilheim mit insgesamt 76 Kräften. Es waren zudem Rettungstaucher der Feuerwehr im Einsatz, welche das Becken nach weiteren Fahrzeuginsassen absuchten. Der Ford musste mit Hilfe eines Krans aus dem Rückhaltebecken geborgen werden. Die Bergung konnte abseits, ohne eine Sperrung der Autobahn, stattfinden.