NÜRNBERG. (12) In die Verkehrskontrolle eines 35-jährigen Mannes am frühen Samstagmorgen (04.01.2025) in der Nürnberger Innenstadt mischte sich dessen 24-jähriger Beifahrer ein. Er beleidigte und schubste die Beamten, welche ihn daraufhin festnahmen.



Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte hielt gegen 04:20 Uhr einen BMW am Ludwigstor an, um den Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Während die Überprüfung des Fahrers routinemäßig ablief, mischte sich dessen 24-jähriger Beifahrer mehrfach in die Kontrolle ein. Außerhalb des Fahrzeugs, begann er einen der Beamten zu beleidigen und an der Schulter zu Schubsen. Die Polizisten nahmen den 24-Jährigen daraufhin fest, wogegen er sich wehrte.

Die Beamten leiteten gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft musste sich der 24-Jährige einer ärztlichen Blutentnahme unterziehen.



Erstellt durch: Marc Siegl