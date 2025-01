HERZOGENAURACH. (7) Ein bislang unbekannter Täter überfiel am Donnerstagnachmittag (02.01.2025) eine 67-jährige Frau in Herzogenaurach Herzo Base. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



Die Frau fuhr kurz vor 15 Uhr mit dem Bus der Linie 274 von der Haltestelle ‚An der Schütt‘ zum Willy-Brandt-Platz an der Herzo Base. Der spätere Täter, der sich mit der Frau im Bus befand, stieg zusammen mit ihr an der Haltestelle aus. Kurz darauf griff der Unbekannte die 67-Jährige an und zog Wertgegenstände aus einer ihrer Taschen. Im Anschluss rannte der Mann in Richtung Nürnberger Straße davon.

Personenbeschreibung:

etwa 25 Jahre alt; etwa 1,80m groß; schlank; arabisches Aussehen; trug eine dunkle Jogginghose und eine blaue Wollmütze; hatte auffällig schlechte Schneidezähne

Die Erlanger Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines Raubdelikts. Die Beamten bitten Zeugen, die den Vorfall selbst mitbekommen haben oder eine Person wahrgenommen haben, auf die die obige Beschreibung zutrifft, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl