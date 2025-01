TÜRKHEIM. Am Donnerstagabend kam es zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Keltenweg, der ein Todesopfer forderte.

Gegen 22:50 Uhr wurde ein Bewohner im Souterrain des Mehrfamilienhauses auf den Alarm eines Rauchmelders in der darüber befindlichen Wohnung aufmerksam. Als er nachsah, konnte er Brandgeruch und deutlichen Rauch im Wintergarten der Wohnung wahrnehmen, woraufhin er umgehend die Feuerwehr verständigte. Die Feuerwehr Türkheim konnte im Zuge ihres Erstangriffes einen Zimmerbrand im Wohnzimmer der betroffenen Wohnung feststellen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehrkräfte konnte der massive Brand letztendlich gelöscht und ein Übergreifen des auf die restlichen Zimmer des Gebäudes verhindert werden. Nach den Löschmaßnahmen konnte eine leblose Person in der Wohnung liegend vorgefunden werden. Die hinzugezogenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der 81-jährigen Frau feststellen. Das gesamte Erdgeschoss wurde durch die massive Rauchentwicklung stark in Mitleidenschaft gezogen und ist momentan nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Die ersten Ermittlungen am Brandort wurden durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Bad Wörishofen, sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen übernommen. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Klärung der Brandursache, werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen geführt. (KPI Memmingen – KDD)

