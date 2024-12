BAYERISCH GMAIN, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am Montag, 30. Dezember 2024, brach am Nachmittag in einem Gästehaus ein Feuer aus. Durch den Brand wurde eine Person verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizei Traunstein geführt.

Am Montag (30. Dezember 2024), gegen 14.00 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd die Mitteilung über Rauch aus einer Hausgaube bei einem Gästehaus im Wappachweg in Gayerisch Gmain ein. Bei Eintreffen der sofort alarmierten regionalen Feuerwehren und der Polizei wurde festgestellt, dass ein Obergeschoss bereits zur Hälfte in Vollbrand stand. Durch das rasche und professionelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein weiteres Übergreifen der Flammen im Gebäude verhindert und das Feuer vollständig gelöscht werden

Durch den Brand wurde eine Person beim Löschversuch durch eine Rauchgasvergiftung verletzt. Der entstandene Sachschaden wird nach derzeitigem Ermittlungsstand auf einen sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch Beamte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Bad Reichenhall. Noch am Brandort übernahmen die Ermittler der Kriminalpolizei Traunstein die weiteren Ermittlungen in dieser Sache.

In enger Zusammenarbeit mit Beamten der Spurensicherung erfolgen nun unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein zeitnah weitere Untersuchungen am Brandort. Angaben zur Brandursache können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gemacht werden, diese ist nun unter anderem Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.