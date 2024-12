LOHR A. MAIN, LKR. MAIN-SPESSART. Im Zuge nachdrücklich geführter Ermittlungen konnte die Polizei einen Verdächtigen bereits einen Tag nach der Tat festnehmen. Ein 14-Jähriger steht im Verdacht die Tankstelle am Donnerstag überfallen zu haben.

Tatgeschehen am Donnerstagabend - Überfall auf Tankstelle

Wie bereits berichtet hatte ein zunächst unbekannter maskierter Täter die Tankstelle in der Jahnstraße kurz vor 23.00 Uhr betreten. Hier forderte der Mann unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe der Tageseinnahmen. Nachdem sich diese in einem Tresor befanden und ein Herankommen nicht möglich war, flüchtete der Täter ohne Beute in Richtung Innenstadt. Der Mitarbeiter der Tankstelle blieb körperlich unverletzt. Unmittelbar nach Eingang der Mitteilung fahndeten Polizisten aus Lohr und den umliegenden Dienststellen mit Hochdruck nach dem Mann, konnten diesen jedoch zunächst nicht ausfindig machen.

Ermittlungen von Lohrer Polizei und Kriminalpolizei - Festnahme am Freitagnachmittag

In enger Zusammenarbeit der Polizeiinspektion Lohr mit der Kriminalpolizei, geriet ein 14-jähriger Tatverdächtiger aus dem Landkreis Main-Spessart bereits am Freitag in den Fokus der Ermittlungen. Am Freitagnachmittag nahmen Beamte der Lohrer Polizei den Jugendlichen vorläufig fest. Eine folgende Wohnungsdurchsuchung bestärkte den Tatverdacht. Nach Durchführung der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche zunächst entlassen. Er muss sich nun wegen des Raubdeliktes in einem Strafverfahren verantworten.