KARLSKRON, OT ADELSHAUSEN, LKRS. NEUBURG-SCHROBENHAUSEN.In der Nacht auf den vergangenen Sonntag (22.12.) waren im Gemeindebereich von Karlskron rund 300 im Freien lagernde Strohballen in Brand geraten. Nach einer eingehenden kriminalpolizeilichen Untersuchung steht nunmehr fest, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde.

Gegen 03:00 Uhr waren die Rettungskräfte von einem Anwohner verständigt worden, dem der Feuerschein auf einem Feld aufgefallen war. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand ab, dennoch wurden die Ballen im Wert von rund 12 000 Euro vernichtet.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen. Die Brandexperten vermuten einen Zusammenhang mit mehreren Brandlegungen im April 2024 sowie dem Feuer in einer Lagerhalle in Gachenbach am Nachmittag des vergangenen Sonntags.

Eventuelle Zeugen werden gebeten, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841-93430 an die Polizei zu melden.

Bezugsmeldung:

Gachenbach (Gemeindeteil Peutenhausen), Lkr. Neuburg-Schrobenhausen, 23.12.2024

Brand an einer Lagerhalle – Polizei sucht Zeugen

Am gestrigen Sonntag (22.12.2024) gegen 15:00 Uhr geriet in Gachenbach (Gemeindeteil Peutenhausen) eine Lagerhalle eines holzverarbeitenden Betriebes in Brand. Nach aktuellem Ermittlungsstand liegen Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung vor.

Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, diese unter der Telefonnummer 0841/93430 zu melden.