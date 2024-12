INGOLSTADT.Unbekannte Einbrecher drangen am Samstagabend in zwei Wohnhäuser im Ingolstädter Stadtgebiet ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 21:30 Uhr hebelten die Täter die Terrassentüre eines Einfamilienhauses an der Pfarrer-Zankl-Straße im Stadtteil Etting auf und gelangten so in das Gebäude. Die Unbekannten durchsuchten alle Räume und erlangten dabei Bargeld und Münzen. Zudem entwendeten die Einbrecher eine Kaffeemaschine.

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ungererstraße im Stadtteil Unterbrunnenreuth wurden die Täter offensichtlich von Bewohnern überrascht. Gegen 17:25 Uhr hatten die Einbrecher die Terrassentüre des Einfamilienhauses aufgehebelt und sich auf diese Weise Zugang in die Wohnräume verschafft.

Zwei im Haus anwesende Jugendliche vernahmen ungewöhnliche Geräusche und stellten bei einer Nachschau den Einbruch fest. Die Täter waren noch vor ihrer Entdeckung geflüchtet. Über einen eventuellen Diebstahlsschaden ist derzeit noch nichts bekannt.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.