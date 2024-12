KITZINGEN. In einem Paketzentrum sind über einen Zeitraum von mehreren Wochen hochwertige Elektronikartikel entwendet worden. Nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei Würzburg wurden in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg am Donnerstag mehrere Wohnungen in insgesamt drei Objekten durchsucht. Hierbei kam es zur Festnahme von insgesamt 15 Personen. Zwei Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft. Umfangreiches Diebesgut stellten die Beamten sicher.

Diebstähle in Paketzentrum - Umfangreiche Ermittlungen der Kripo

Nachdem Verantwortlichen eines Paketzentrums "Am Dreistock" aufgefallen war, dass über einen Zeitraum von mehreren Wochen hochwertige Elektronikartikel aus Paketen entwendet wurden, informierten sie Mitte letzter Woche die Polizei. Die Diebstähle hatten sich in dem Logistikzentrum ereignet.

In der Folge führte die Kriminalpolizei Würzburg in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg intensive Ermittlungen zu den Geschehensabläufen und möglichen Tatverdächtigen durch. Hierbei gerieten mehrere Männer, die zum Zwecke des Weihnachtsgeschäfts kurzzeitig in dem Paketzentrum arbeiteten, in den Fokus der Ermittler. Den ersten Ermittlungen nach entwendeten die Tatverdächtigen im Alter zwischen 19 und 36 Jahren hochwertige Mobiltelefone in Gesamtwert einer fünfstelligen Summe.

Großangelegte Durchsuchungsaktion von Polizei und Staatsanwaltschaft - 15 Festnahmen

Am Donnerstag haben Beamte der Kriminalpolizei Würzburg in Anwesenheit des zuständigen Staatsanwaltes zuvor richterlich angeordnete Durchsuchungsbeschlüsse an insgesamt drei Wohnobjekten in Kitzingen vollzogen. Dabei unterstützten Kräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei sowie der Zentralen Einsatzdienste Würzburg und Aschaffenburg. Weiterhin waren Beamte der Polizeiinspektionen Ochsenfurt, Kitzingen, Würzburg-Stadt, Würzburg-Land und der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried am Einsatz beteiligt. Es kam zur Sicherstellung einer Vielzahl an Beweismitteln.

Im Zuge der Durchsuchungen konnten insgesamt 15 Männer vorläufig festgenommen werden. Die Tatverdächtigen wurden in der Folge auf die umliegenden Dienststellen gebracht, wo weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen durchgeführt wurden. Ein Mann wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Gegen zwölf Personen ordnete die Staatsanwaltschaft Würzburg zur Sicherung des Strafverfahrens Sicherheitsleistungen in Höhe eines Gesamtbetrages im mittleren fünftstelligen Bereich an. Die Sicherheitsleistungen mussten die Männer sofort bezahlen, ehe sie entlassen wurden.

Vorführung am Freitag - Zwei Männer in Haft

Auf Anordnung der Staatanwaltschaft Würzburg wurden zwei Tatverdächtige im Alter von 31 und 32 Jahren am Freitag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen die Männer wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Bandendiebstahls. Im Anschluss wurden sie in Justizvollzugsanstalten gebracht.

Ermittlungen gehen weiter

Die Kriminalpolizei Würzburg führt ihre Ermittlungen zu den bisher bekannten, wie auch möglichen weiteren Diebstahlsedelikten fort und steht dabei auch im regen Austausch mit den Verantwortlichen des Paketzentrums.