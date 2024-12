ESSENBACH, OT MIRSKOFEN, LKR. LANDSHUT. Nachdem Zimmerbrand in einer Doppelhaushälfte am Dienstag, 17.12.2024, sind die kriminalpolizeilichen Untersuchungen am Brandort abgeschlossen.

Die Brandermittler der Kripo Landshut gehen derzeit von einem technischen Defekt, vermutlich an einer Steckerleiste, aus. Hinweise auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandlegung haben sich im Zuge der bisherigen Ermittlungen nicht ergeben.

Veröffentlicht: 18.12.2024, 11.00 Uhr