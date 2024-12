REGENSBURG. Vergangene Woche, am 10. und am 13. Dezember 2024, meldeten zwei Bürger unabhängig voneinander, dass mehrere Regensburger Stolpersteine mit einer silbernen Farbe besprüht wurden. Die Steine wurden mutmaßlich mit einem antisemitischen Hintergrund verändert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgrund Sachbeschädigung übernommen.

Im Regensburger Stadtosten hat ein bislang unbekannter Täter mehrere Stolpersteine mit einer silbernen Farbe besprüht. Stolpersteine, welche zum Gedenken an die Opfer im Nationalsozialismus erinnern, sind in Regensburg in einer größeren Anzahl vor allem in der Innenstadt zu finden. Verändert wurden Stolpersteine im Bereich der Adolf-Schmetzer-Straße, Orleansstraße und Weißenburgstraße.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung bei der Aufklärung der Taten. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder über jede andere Polizeidienststelle entgegengenommen.