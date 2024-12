ANSBACH. (1266) Unbekannte drangen in der Nacht von Donnerstag (12.12.2024) auf Freitag (13.12.2024) in ein Bekleidungsgeschäft im Ansbacher Stadtgebiet ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Zwischen 19:00 Uhr am Donnerstag und 10:00 Uhr am Freitag verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zu einem Sportgeschäft am Johann-Sebastian-Bach-Platz. Aus den Verkaufsräumen entwendeten sie Outdoor- und Wanderbekleidung sowie andere Gegenstände im Wert von mehreren Zehntausend Euro.

Die Kriminalpolizei Ansbach traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und führte unter anderem Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durch. Das für Eigentumsdelikte zuständige Fachkommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. Die Beamten bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Christian Seiler