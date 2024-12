KITZINGEN. Seit dem späten Dienstagabend wird eine 16-jährige Jugendliche vermisst. Die Kitzinger Polizei hofft auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Die 16-jährige Amelia Lipska hat am späten Dienstagabend, gegen 22:30 Uhr, die elterliche Wohnung in der Marienburger Straße verlassen und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Sämtliche Versuche der Kontaktaufnahme und die Überprüfung möglicher Kontaktadressen verliefen negativ. Es liegen Hinweise vor, dass die Jugendliche sich im Bereich der Bahnhöfe in Würzburg oder Schweinfurt aufhalten könnte.

Zudem liegen keinerlei Hinweise auf Straftaten vor. Die Jugendliche war in diesem Jahr bereits mehrfach abgängig und kehrte jedes Mal nach Hause zurück.

Sie wird wie folgt beschrieben:

165 cm

50 kg

grauer Pullover, hellbeige Jogginghose mit Aufschrift, helle schmutzige Schuhe

Hinweise nimmt die Kitzinger Polizei unter 09321/141-0 entgegen.