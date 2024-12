WÜRZBURG. Mit dem unberechtigten Kauf einer scharfen Schusswaffe und der dazugehörigen Munition löste am Dienstagabend ein 27-Jähriger einen Großeinsatz der Würzburger Polizei aus, der bis in die Morgenstunden andauerte. Dank intensiver Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen konnte der Mann am Mittwochmorgen widerstandslos vorläufig festgenommen werden.

Am frühen Dienstagabend meldete sich ein Würzburger Waffenhändler bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt und teilte mit, dass er am Nachmittag vermutlich an eine unberechtigte Person eine scharfe Schusswaffe verkauft habe. Der Kunde hatte zwar die notwendigen waffenrechtlichen Erlaubnisse vorgelegt, im Nachhinein kamen ihm jedoch Zweifel, ob die Dokumente echt sind. Eine Überprüfung ergab, dass der 27-jährige Käufer über keinerlei waffenrechtliche Erlaubnisse verfügte. Da die ersten Ermittlungen Hinweise darauf ergaben, dass der Käufer die Pistole möglicherweise zur Begehung von Straftaten einsetzen könnte, leitete die Würzburger Polizei intensive Fahndungsmaßnahmen ein und versuchte den Aufenthaltsort des obdachlosen Mannes zu lokalisieren. Intensive Ermittlungen im persönlichen Umfeld des 27-Jährigen ergaben Hinweise auf mögliche Aufenthaltsorte im Stadtgebiet Würzburg. Neben zahlreichen Einsatzkräften befand sich eine Vielzahl an zivilen Streifen, mit Unterstützung der Zentralen Einsatzdienste und zivilen Streifen aus Schweinfurt, die Nacht über in Würzburg im Einsatz.

Gegen 04:30 Uhr konnte der 27-Jährige schließlich in der Veitshöchheimer Straße durch zivile Einsatzkräfte lokalisiert und bis zum Bahnhofsplatz observiert werden. Auf dem Parkplatz vor der Posthalle erfolgte gegen 05:00 Uhr die vorläufige Festnahme durch das Unterstützungskommando der Bayerischen Bereitschaftspolizei aus Würzburg. Dabei konnte auch die Pistole zusammen mit der 9 mm Munition sichergestellt werden. Um die beiden Hunde des Tatverdächtigen kümmerte sich ein Hundeführer der Polizei und brachte sie vorläufig bei der Bundespolizei unter. Warum der Mann die Waffe kaufte, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt.