NEUSTADT AN DER AISCH. (1250) In den frühen Samstagmorgenstunden (07.12.2024) setzten Unbekannte einen Kinderwagen in einem Mehrfamilienhaus in Neustadt an der Aisch (Lkrs. Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim) in Brand. Die Ansbacher Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 05:00 Uhr wurde eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Würzburger Straße / Ecke Marktplatz durch Geräusche geweckt und blickte vor die Wohnungstür. Dort kam ihr sofort Brandrauch aus dem Treppenhaus entgegen, woraufhin die Feuerwehr verständigt wurde.

Die alarmierte Feuerwehr konnte im Treppenhaus einen brennenden Kinderwagen feststellen, welcher in unmittelbarer Nähe zu der Holztreppe stand. Durch den sofortigen Löscheinsatz konnte das Feuer und somit das Übergreifen der Flammen auf die Holztreppe verhindert werden. Mehrere Personen mussten mit der Drehleiter aus den oberen Etagen gerettet werden.

Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und kann eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausschließen. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Michael Petzold